تحديث جديد لمتصفح «كروم» بميزات جديدة للمستخدمين

أعلنت شركة غوغل “عن إطلاق تحديث لمتصفح “كروم Chrome“، المخصص لأنظمة iOS، حمل معه ميزات جديدة للمستخدمين”.

وبحسب الشركة، “من بين أبرز الميزات التي حملها التحديث، ميزة تمكن المستخدم من البحث باستخدام الصور والنصوص في الوقت نفسه من تطبيق المتصفح مباشرة، إذ كانت هذه الميزة متوفرة فقط لمستخدمي iOS من خلال خدمة “غوغل لينز Google Lens”.

وأشارت غوغل، “إلى أن هذه الميزة ستحسن عمليات البحث عبر الإنترنت، وستوفر للمستخدمين نتائج أكثر تحديدا، إذ يمكن للمستخدم التقاط صورة لقميص، على سبيل المثال، أو تحميل صورة لقميص وإرفاقها بعبارة معينة، أو يمكنه تصوير نبتة وإرفاق الصورة بعبارة “كيفية العناية بالنبتة”، لتظهر له نتائج تفصيلية عن الأشياء التي يبحث عنها”.

ووفق الشركة، “حمل التحديث للمستخدمين أيضا ميزة تمكنهم من حفظ الصور والملفات من الإنترنت مباشرة في ملفات خدمة “غوغل درايف Google Drive”، الأمر الذي سيوفر لهم مساحة إضافية لتخزين البيانات في أجهزتهم، كما حصل تطبيق “كروم Chrome”، في أنظمة iOS على ميزة “شوبينغ انسايتز Shopping Insights”، التي تعطي المستخدمين معلومات مفيدة عن المنتجات التي يبحثون عنها”.

وبحسب الشركة، “توفرت لمستخدمي Chrome أيضا ميزة جديدة تعرض خرائط مصغرة في واجهة الاستخدام الرئيسية للمتصفح، أي أن المستخدم لن يكون مضطرا لمغادرة المتصفح عند البحث عن عنوان معين”.