تحديث جديد لمخزونات «البنزين والديزل» في الموانئ

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الاثنين 27 أبريل 2026، عن تحديث جديد لأرصدة المستودعات وحركة ناقلات الوقود في عدد من الموانئ النفطية الرئيسية في البلاد، وذلك ضمن بياناتها التشغيلية الدورية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المؤسسة تفاصيل المخزونات من البنزين والديزل والغاز في موانئ طرابلس ومصراتة والزاوية وبنغازي وطبرق، إلى جانب حركة دخول وخروج الناقلات المرتبطة بعمليات التفريغ والانتظار.

وفي ميناء طرابلس، بلغ رصيد البنزين 10746 طنًا متريًا، والديزل 4083 طنًا متريًا، والغاز 2489 طنًا متريًا، مع تسجيل ناقلة بنزين تحت التفريغ وأخرى في وضع الانتظار، إضافة إلى ناقلة غاز تحت التفريغ.

وفي ميناء مصراتة، سجلت أرصدة البنزين 34866 طنًا متريًا، والديزل 17451 طنًا متريًا، والغاز 582 طنًا متريًا، مع انتهاء تفريغ ناقلة بنزين، فيما يُتوقع وصول ناقلة ديزل يوم 29 أبريل.

أما ميناء الزاوية، فقد بلغ رصيد البنزين 6261 طنًا متريًا، والديزل 13718 طنًا متريًا، والغاز 959 طنًا متريًا، مع استمرار عمليات تفريغ ناقلة ديزل.

وفي ميناء بنغازي، وصل رصيد البنزين إلى 14857 طنًا متريًا، والديزل إلى 2099 طنًا متريًا، والغاز إلى 860 طنًا متريًا، مع وصول ناقلة بنزين اليوم، واستمرار تفريغ ناقلة زيت وقود ثقيل، إضافة إلى وجود ناقلة غاز في حالة انتظار.

وفي ميناء طبرق، بلغ رصيد البنزين 16487 طنًا متريًا، والديزل 654 طنًا متريًا، والغاز 76 طنًا متريًا، مع انتهاء تفريغ ناقلة بنزين، بينما يُتوقع وصول ناقلة ديزل يوم 30 أبريل.

وتأتي هذه البيانات في إطار المتابعة اليومية لحركة الإمدادات النفطية في السوق المحلي، وضمان استقرار توفر الوقود في مختلف المناطق الليبية، وسط اعتماد كبير على هذه الموانئ في تغذية محطات التوزيع.