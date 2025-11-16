تحديث جديد لهواتف «آيفون».. ميزات مبتكرة لشاشة القفل والتنبيهات

أعلنت شركة آبل عن إطلاق نسخة اختبارية من نظام iOS 26.2، تحمل مجموعة من الميزات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم لهواتف آيفون، مع التركيز على التخصيص والتحكم في الإشعارات وأمان البيانات.

ومن أبرز الإضافات في النسخة الجديدة شريط تمرير مخصص لشاشة القفل، يتيح للمستخدم التحكم بدرجة شفافية ميزة “الزجاج السائل” التي تعرض الوقت، مع خيارين هما Clear أو Tinted، ما يمنح المستخدم حرية أكبر في تخصيص شكل شاشة قفله.

كما حصل تطبيق “التذكيرات” على تحديث مهم، حيث بات بإمكان المستخدمين تفعيل خيار Urgent أو “عاجل” بعد تحديد وقت التذكير، ليصدر الهاتف تنبيهًا صوتيًا في الموعد المحدد، ما يسهل متابعة المهام العاجلة بكفاءة أعلى.

كما أضاف iOS 26.2 خيارات جديدة للتحكم في وميض الإشعارات، حيث يمكن عرض التنبيهات عبر مصباح LED في الهاتف، أو من خلال إضاءة تظهر على الشاشة، أو عبر الخيارين معًا، وذلك من خلال الانتقال إلى Settings، ثم Accessibility، ثم Audio & Visual، والضغط على Flash for Alerts.

ومن المزايا المهمة أيضًا إمكانية استخدام ميزة الترجمة الفورية (Live Translation) عبر سماعات AirPods في أوروبا، ما يعزز قدرة المستخدمين على التواصل الفوري بلغات متعددة دون الحاجة إلى الاعتماد على تطبيقات خارجية.

وأخيرًا، جاء التحديث بتحسين أيقونات الرموز التعبيرية، وإدخال بعض الميزات لتعزيز أمن البيانات وحماية خصوصية المستخدمين، وهو ما يعكس اهتمام آبل المستمر بتقديم تجربة أكثر أمانًا وسلاسة لمستخدمي آيفون.