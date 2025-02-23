تحديث جديد من «فيسبوك».. حذف المحتوى الذي يزيد عمره عن «30 يوما» تلقائياً

في إطار تحديث جديد لسياسة “تخزين مقاطع الفيديو المباشرة”، وبهدف تحسين تجربة المستخدم، حذرت شركة “فيسبوك”، مستخدمي تطبيقها من أن “المحتوى الذي يزيد عمره عن 30 يوما سيبدأ في الحذف التلقائي“.

وبحسب صحيفة “مترو”، قالت فيسبوك: “في السابق، كان تطبيق “فيسبوك” يخزن البثوث المباشرة لفترة غير محدودة، ولكن تم بدءا من 19 فبراير الجاري، حذف أي بث مباشر جديد بعد 30 يوما من نشره، ما لم يتم تنزيله أو حفظه بشكل منفصل، أما البثوث القديمة التي تم نشرها قبل هذا التحديث، فسيتم منح المستخدمين 90 يوما لحفظها بعد تلقي إشعار بالحذف الوشيك”.

وأوضحت “فيسبوك”، المملوكة لشركة “ميتا”، أن “معظم مشاهدات الفيديو المباشر تحدث خلال الأسابيع القليلة الأولى من البث، مضيفة أن هذه التغييرات “ستوائم سياسات التخزين مع المعايير الصناعية، وتساعد في توفير تجارب بث مباشر حديثة للجميع على فيسبوك”.

وقال بيان الشركة: “لن تقوم “فيسبوك” بحذف جميع البثوث القديمة من التطبيق دفعة واحدة، بل ستقوم بذلك على مراحل، مع إرسال إشعارات للمستخدمين قبل حذف بثوثهم، وبعد تلقي الإشعار، سيكون لدى المستخدمين 90 يوما لتنزيل الفيديوهات إلى أجهزتهم، أو نقلها إلى التخزين السحابي، أو تحويلها إلى “ريل” (مقطع قصير لا يتجاوز 90 ثانية)”.

وبحسب فيسبوك، “بالنسبة إلى خطوات تنزيل البثوث المباشرة، تنزيل فيديو واحد: انتقل إلى علامة التبويب “الفيديوهات” في الملف الشخصي أو الصفحة، واختر الفيديو الذي تريد تنزيله، اضغط على […] واختر “تنزيل الفيديو”.

وبالنسبة لتنزيل عدة فيديوهات، قالت الشركة: “عند تلقي إشعار الحذف، اضغط عليه للدخول إلى خيارات التنزيل، اختر “تنزيل البثوث المباشرة، حدد الموقع (جهازك الكمبيوتر أو الهاتف) والنطاق الزمني للبثوث المراد تنزيلها، اضغط على “إنشاء ملف، ويمكن نقل الفيديوهات إلى خدمات التخزين السحابي مثل Dropbox أو Google Drive”.

ووفق الشركة: “إذا لم يكن لديك الوقت الكافي لتنزيل جميع الفيديوهات خلال 90 يوما، يمكن تأجيل الحذف لمدة 6 أشهر إضافية بالضغط على “تأجيل الحذف” عند تلقي الإشعار، وبحسب فيسبوك، “لا تعني ميزة “حفظ الفيديو” أنه لن يتم حذفه، لذا تأكد من تنزيل الفيديوهات المهمة لتجنب فقدانها”.