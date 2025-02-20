تحديث جديد من لـ«هواتف شاومي» يحمل ميزات انتظرها الكثيرون

أعلنت شركة “شاومي“Xiaomi، “عن تحديث HyperOS 2.1 الذي سيحمل لهواتفها الذكية العديد من الميزات الجديدة من بينها ميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي”

وأشارت شركة “شاومي”Xiaomi، “إلى أن تحديث HyperOS 2.1 سيحسّن إمكانيات الذكاء الاصطناعي في هواتفها، إذ سيكون بإمكان المستخدم استعمال الذكاء الصطناعي للبحث عن عناصر محددة في الصور كما في هواتف سامسونغ الحديثة، كما بات مساعد Xiao AI يعمل بشكل أفضل ويقدم اقتراحات أكثر للمستخدم من خلال الذكاء الاصطناعي، ومع التحديث أصبحت عمليات نقل الملفات من الهواتف إلى الأجهزة الأخرى أسهل أيضا”.

وبحسب الشركة، “مع التحديث الجديد أدخلت بعض التعديلات على “معرض الصور” في الهواتف، إذ بات بإمكان المستخدم حذف كميات كبيرة من الصور والملفات دفعة واحدة وبسرعة، وحمل التحديث لمستخدمي هواتف Xiaomi أيضا ميزات جديدة تساعدهم على التحكم بشكل الشاشة وألوانها وحجم الخطوط عليها، وميزات للتحسين التحكم بمصباح LED الموجود في الهواتف”.

وبحسب شركة “شاومي”Xiaomi، “تحسنت مع هذا التحديث إمكانيات التصوير في الهواتف، وخصوصا وضع التصوير الليلي، وباتت معالجات الكاميرات تعالج الصور بشكل أسرع وتحسن دقة الصور الملتقطة في ظروف الإضاءة المنخفضة، كما ويقدم التحديث أيضا ميزات إضافية لمحبي الألعاب الإلكترونية، كما يسهّل على المستخدمين عمليات تحميل الألعاب والتحكم بها، ويمنح تجربة لعب أكثر سلاسة”.