تحديث جديد.. يوتيوب يوقف دعم أجهزة آيفون وآيباد القديمة

أعلن تطبيق “يوتيوب” عن تحديث جديد يحمل رقم الإصدار 20.22.1، يتطلب نظام تشغيل iOS 16 أو أحدث للعمل، ما يعني توقف دعم عدد من أجهزة آيفون وآيباد القديمة التي لا يمكنها الترقية إلى هذا النظام.

الأجهزة التي خرجت من قائمة التوافق تشمل:

آيفون 6s و6s بلس

آيفون 7 و7 بلس

الجيل الأول من آيفون SE

iPod Touch الجيل السابع

iPad Air 2

iPad mini 4

كان من المقرر تنفيذ هذا التحديث في 5 مايو الحالي.

للتأكد من دعم جهازك للتحديث، يمكن فتح “الإعدادات” ثم “عام” ثم “حول” للاطلاع على إصدار نظام iOS الحالي. إذا كان الجهاز يعمل بنظام iOS 16 أو أحدث، يمكن حينها تحديث تطبيق “يوتيوب” للاستفادة من الميزات الجديدة.