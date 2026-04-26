تحديث شامل لأرصدة «البنزين والديزل والغاز» في المدن

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط تحديثًا جديدًا لأرصدة الوقود في مستودعاتها وحركة الناقلات، في إطار متابعتها اليومية لإمدادات السوق المحلي من المحروقات.

وأظهر التحديث، الصادر يوم الأحد 26 أبريل 2026، تفاصيل الأرصدة وحركة التزويد في عدد من المستودعات الرئيسية، وفق البيانات التالية:

في مستودع طرابلس، بلغت أرصدة البنزين 17449 طنًا متريًا، والديزل 5238 طنًا متريًا، والغاز 2354 طنًا متريًا، مع وجود ناقلة بنزين تحت التفريغ وأخرى في حالة انتظار، إضافة إلى ناقلة غاز تحت التفريغ.

وفي مستودع مصراتة، سجلت الأرصدة 36588 طنًا متريًا من البنزين، و21105 طنًا متريًا من الديزل، و803 أطنان مترية من الغاز، مع وجود ناقلة بنزين تحت التفريغ.

أما مستودع الزاوية، فقد بلغت أرصدة البنزين 7850 طنًا متريًا، والديزل 6551 طنًا متريًا، والغاز 833 طنًا متريًا، مع وجود ناقلة ديزل تحت التفريغ.

وفي مستودع بنغازي، وصلت أرصدة البنزين إلى 20261 طنًا متريًا، والديزل 5430 طنًا متريًا، والغاز 1222 طنًا متريًا، مع ناقلة غاز في وضع الانتظار.

بينما سجل مستودع طبرق 17683 طنًا متريًا من البنزين، و1225 طنًا متريًا من الديزل، و98 طنًا متريًا من الغاز، مع وجود ناقلة بنزين تحت التفريغ.

وتأتي هذه البيانات في إطار التحديثات الدورية التي تنشرها المؤسسة الوطنية للنفط حول وضع الإمدادات وحركة الناقلات في المستودعات الرئيسية، لضمان متابعة تدفق الوقود وتغطية احتياجات السوق المحلي.