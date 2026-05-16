تحديث صادم من «آبل» يغيّر طريقة استخدام الهاتف

تستعد شركة آبل لإجراء تحديثات موسعة على نظام التشغيل iOS الخاص بهواتف “آيفون”، ضمن خطة تطوير جديدة تركز بشكل أساسي على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحسين تجربة الاستخدام اليومية، وفقًا لتقارير إعلامية حديثة.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الإصدار المرتقب iOS 27 سيحمل مجموعة من الميزات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحسينات في الأداء العام للنظام، وخيارات إضافية لتخصيص تطبيق الكاميرا، في إطار توجه يهدف إلى تطوير الوظائف الداخلية دون إحداث تغيير جذري في واجهة النظام.

وتأتي هذه الخطوة بعد عام من إطلاق تصميم “Liquid Glass” ضمن iOS 26، وهو التصميم الذي أثار نقاشًا بين المستخدمين والمحللين، حيث اعتبره البعض أقل وضوحًا من حيث تجربة التفاعل، في حين رأت آبل أنه يمثل تطورًا في الهوية البصرية للنظام، دون أن تشير التقارير إلى نية الشركة لإجراء تغييرات كبيرة عليه في الإصدار الجديد.

وبحسب تقرير صادر عن وكالة “بلومبرغ”، فإن تركيز آبل في iOS 27 سينصب على تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي، ورفع كفاءة النظام، وتحسين مستوى الاستقرار والأداء، بدلًا من إعادة تصميم الواجهة بشكل كامل أو إدخال تغييرات شكلية واسعة.

ومن المتوقع أن تكشف آبل عن التحديث الجديد خلال مؤتمرها العالمي للمطورين (WWDC) في يونيو المقبل، على أن يتم طرح النسخة التجريبية عقب المؤتمر، قبل الإطلاق الرسمي بالتزامن مع إطلاق أجهزة “آيفون” الجديدة في سبتمبر.

ويُعد الذكاء الاصطناعي المحور الأبرز في هذا التحديث، إذ تواصل الشركة تطوير المساعد الصوتي “سيري” ليصبح أكثر قدرة على إجراء محادثات طبيعية وتفاعلية، مع توفير تجربة أكثر تخصيصًا للمستخدمين، إضافة إلى احتمالية دمج واجهات ذكية جديدة ضمن منطقة “Dynamic Island”.

كما تتضمن التحديثات المرتقبة إعادة تصميم تطبيق الكاميرا بشكل يمنح المستخدمين مرونة أكبر في التحكم بالإعدادات عبر أدوات مبسطة، إلى جانب تحسينات محدودة في متصفح “سفاري” وتطبيق الطقس، دون تغييرات وظيفية كبيرة.

وتشير التوقعات إلى أن آبل تواصل نهجها في التطوير التدريجي لنظام iOS، مع التركيز على تحسين الأداء العام ودمج الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق في تجربة الاستخدام اليومية، بدل الدخول في تغييرات شكلية واسعة قد تؤثر على استقرار النظام.

يذكر أنه تتجه شركات التكنولوجيا الكبرى، وعلى رأسها آبل، خلال السنوات الأخيرة إلى دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة التشغيل بشكل أوسع، مع التركيز على تحسين التفاعل اليومي للمستخدمين، في ظل منافسة متصاعدة في سوق الهواتف الذكية وأنظمة التشغيل، خصوصًا مع توسع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.