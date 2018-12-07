تحديث متجر جوجل بلاي يجلب ميزة هامة بشأن التطبيقات

بدوره هذه المؤشر يوضّح بالنسبة المئوية حجم التطبيقات، والمساحة التخزينية المتبقية، وعند النقر على المؤشر سيتم نقلك مباشرة لقائمة بالتطبيقات التي يمكن إلغاء تثبيتها من هنا، على رأس هذه القائمة التطبيقات التي لا تستخدمها كثيرًا.

أخيرًا هذه الإضافة لاشك بأنها مريحة للغاية، ولكن مثل ما تعودنا عليه من جوجل التغيير من جهة الخادم، فهو يظهر الآن لعدد محدود من المستخدمين، ونأمل بأن نراه على عدد أكبر وهذا يعني إتاحته لجميع المستخدمين، بالتالي الأيام كفيلة لمعرفتنا بذلك أو من عدمه.