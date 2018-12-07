تحديث متجر جوجل بلاي يجلب ميزة هامة بشأن التطبيقات

بدوره هذه المؤشر يوضّح بالنسبة المئوية حجم التطبيقات، والمساحة التخزينية المتبقية، وعند النقر على المؤشر سيتم نقلك مباشرة لقائمة بالتطبيقات التي يمكن إلغاء تثبيتها من هنا، على رأس هذه القائمة التطبيقات التي لا تستخدمها كثيرًا.
أخيرًا هذه الإضافة لاشك بأنها مريحة للغاية، ولكن مثل ما تعودنا عليه من جوجل التغيير من جهة الخادم، فهو يظهر الآن لعدد محدود من المستخدمين، ونأمل بأن نراه على عدد أكبر وهذا يعني إتاحته لجميع المستخدمين، بالتالي الأيام كفيلة لمعرفتنا بذلك أو من عدمه.
حدث مهم جدا : حكمت محكمة أردنية بالسجن (٢٠ عاما ) على اردنية ( عمرها ٢٥ ) و ذلك بسبب جناية القتل القصد بتعذيبها لابنتها التي عمرها ( ٣ سنوات ) حيث قامت بوضع ابنتها تحت مضخة ماء الحمام ( الدوش ) الساخنة دون تبريدها فأصيبت الطفلة ( بحروق أدت لسلخ جلدها و فارقت الحياة ) على اثر ذلك و ( بررت الأم فعلتها بأن الطفلة كانت تزعجها كثيرا و كانت ترفض تناول الطعام و كانت كثيرة الحركة و تسبب لها الازعاج ) و الجدير بالذكر ان الأم كانت معروفة لدى ادارة حماية الاسرة بأفعالها العنيفة تجاه ابنتها فتلك الحادثة… قراءة المزيد ..