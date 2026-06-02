تحديث نفطي جديد.. تدفق مستمر لـ«الوقود» في المستودعات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن تحديث جديد لأرصدة المستودعات وحركة الناقلات، في إطار المتابعة اليومية لوضع الإمدادات النفطية وضمان استقرار تدفق الوقود إلى مختلف المناطق.

وجاءت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 02 يونيو 2026 لتشمل خمسة مستودعات رئيسية هي طرابلس وبنغازي ومصراتة وطبرق والزاوية، حيث عكست الأرقام مستويات متفاوتة من أرصدة البنزين والديزل والغاز، إلى جانب استمرار عمليات التفريغ والاستقبال للناقلات.

في مستودع طرابلس، بلغت الأرصدة 3432 طن متري من البنزين و7470 طن متري من الديزل و2388 طن متري من الغاز، مع تسجيل ناقلة بنزين قيد التجهيز للتفريغ وأخرى متوقع وصولها يوم 3 يونيو، إضافة إلى ناقلة غاز تحت التفريغ.

أما مستودع بنغازي فسجل 26583 طن متري من البنزين و17243 طن متري من الديزل و2670 طن متري من الغاز، مع وجود ناقلة بنزين تحت التفريغ وأخرى في حالة انتظار.

وفي مستودع مصراتة، بلغت الأرصدة 6874 طن متري من البنزين و17932 طن متري من الديزل و546 طن متري من الغاز، مع تسجيل ناقلة بنزين تم ربطها اليوم، إلى جانب ناقلات ديزل وغاز في وضع الانتظار.

وسجل مستودع طبرق أرصدة بلغت 6059 طن متري من البنزين و1422 طن متري من الديزل و57 طن متري من الغاز، مع وجود ناقلة ديزل في حالة انتظار.

وفي مستودع الزاوية، بلغت الأرصدة 3917 طن متري من البنزين و22604 طن متري من الديزل و1144 طن متري من الغاز، مع وصول ناقلة بنزين خلال اليوم.

وتأتي هذه التحركات في إطار العمليات التشغيلية المستمرة للمؤسسة الوطنية للنفط، الهادفة إلى تنظيم تدفق الوقود بين الموانئ والمستودعات، وضمان تلبية الطلب المحلي على المشتقات النفطية في مختلف المناطق الليبية.