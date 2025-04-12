تحديد الخطوط العريضة لاتفاق أوكرانيا.. هل تنتصر موسكو؟

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، مساء الجمعة، “اجتماعا استمر 4 ساعات ونصف الساعة في سان بطرسبورغ”.

وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن “موضوع اللقاء بين الرئيس بوتين و ويتكوف، كان جوانب التسوية الأوكرانية”.

وأوضح بيسكوف، أن “موسكو تأمل في أن تكون هذه الفرصة مناسبة لنقل “العناصر الأساسية لموقف روسيا ومخاوفها الرئيسية” إلى الرئيس “ترامب”.

إلى ذلك، وبحسب وكالة رويترز، “أبلغ المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أسرع طريق لوقف النار في أوكرانيا هو الاعتراف بسيادة روسيا على المناطق الأربع الجديدة”.

ووفق الوكالة، “بعد اجتماعه برئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي دميترييف الأسبوع الماضي، أبلغ ويتكوف ترامب أن الاعتراف بسيادة روسيا على المناطق الجديدة من شأنه أن يساعد على “إنهاء النزاع بشكل أسرع”.

وأضافت الوكالة: “ويتكوف بعث برسالة واضحة لـ«ترامب»، إن أسرع طريقة لتحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا هي دعم استراتيجية تمنح روسيا السيطرة على المناطق الأربع الجديدة”.

وأشارت الوكالة إلى أن “الاجتماع انتهى دون أن يتخذ ترامب قرارا بشأن تغيير الاستراتيجية الأمريكية بهذا الخصوص”.

في السياق، طرح المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا كيث كيلوغ، “فكرة نشر قوات أوروبية في غرب البلاد، مع وجود الجيش الروسي في الشرق”،

وأشار كيلوغ، وهو شخصية بارزة في الجهود الأمريكية لإنهاء الحرب المستمرة لأكثر من 3 سنوات، إلى أن “قوات بريطانية وفرنسية قد تنتشر غربي أوكرانيا كجزء من “قوة طمأنة”، مع وجود الجيش الروسي في الشرق، وبينهما ستتمركز القوات الأوكرانية إلى جانب منطقة منزوعة السلاح”.

وبحسب صحيفة “تايمز” البريطانية، قال كيلوغ: “إن القوة التي ستقودها بريطانيا وفرنسا غرب نهر دنيبرو “لن تكون استفزازية لموسكو على الإطلاق، ويقسم نهر دنيبرو أوكرانيا من الشمال إلى الجنوب، ويمر عبر كييف”.

وأضاف المبعوث أن “أوكرانيا دولة كبيرة بما يكفي لاستيعاب عدة جيوش، تسعى جميعها إلى فرض وقف إطلاق النار”.

وقال: “يمكن أن يبدو الأمر مشابها لما حدث في برلين بعد الحرب العالمية الثانية، عندما كانت هناك منطقة روسية وأخرى فرنسية وثالثة بريطانية ورابعة أمريكية”، وأوضح أن “الولايات المتحدة لن تشارك بأي قوات برية”، وفق مقترحه.

ووفق الصحيفة، “يتضمن مخطط كيلوغ حول الانتقال من وقف إطلاق النار إلى تسوية سلمية دائمة في أوكرانيا، اعترافا أميركيا ضمنيا بسيطرة روسيا الفعلية على الأراضي التي تحتلها حاليا في الشرق”.

وبينما نشرت “تايمز” تصريحات المبعوث الأميركي على أنها “خطة لتقسيم أوكرانيا”، “نفى “كيلوغ” أن يكون هذا هو هدف المقترح التي طرحه”.

وكتب على منصة “إكس”، قائلا إن “مقال تايمز يُحرّف ما قلته، كنت أتحدث عن قوة صمود لما بعد وقف إطلاق النار لدعم سيادة أوكرانيا”.

وأضاف: “كنت أشير إلى مناطق مسؤولية قوة حليفة “من دون قوات امريكية”، لم أكن أشير إلى تقسيم أوكرانيا”.

في السياق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه “نظريا من الممكن أن يكون هناك اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقب اجتماع بوتين مع ويتكوف، في سان بطرسبورغ”.

وقال بيسكوف ردا على سؤال لوكالة “سبوتنيك”، عما إذا كان بوتين يمكن أن يجري محادثة هاتفية مع ترامب بعد اجتماعه مع ويتكوف: “نظرياً ممكن”.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، “أن اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيفن ويتكوف، في سان بطرسبورغ سيكون مغلقاً”.

وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي التلفزيوني بافيل زاروبين، نُشرت على قناة الصحفي على “تلغرام”، إن “المصافحة الأولى هي مؤشر طبيعي تمامًا، فهذه ليست المرة الأولى التي يلتقيان فيها. لكن عملية المحادثات في حد ذاتها عملية مغلقة”.

كما وصف الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف، “المباحثات التي جرت يوم الجمعة مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف بـ “المثمرة”.

وكتب دميترييف في حسابه على منصة “إكس”: “أهلا بكم في سان بطرسبورغ- روسيا”، وأضاف: مباحثات مثمرة مع ستيف ويتكوف”.