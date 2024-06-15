تحديد بدء اختبارات مسابقة القندس الليبي في 14 سبتمبر

أعلنت اللجنة المنظمة للأولمبياد الليبي للمعلوماتية، بدء اختبارات انطلاق مسابقة “القندس الليبي” في 14سبتمبر المقبل، داعية الطلاب المهتمين إلى المشاركة والتسجيل فيها إلكترونيا.

وأوضحت وزارة التعليم في منشور عبر صفحتها الرسمية، اليوم السبت، أن الاختبار التجريبي للمسابقة سيعقد يومي السبت والأحد 14 و15 سبتمبر، بينما يعقد الاختبار الفعلي يومي السبت والأحد 21 و22 من الشهر نفسه.

وأشارت الوزارة إلى أن إعلان مراكز الاختبار مطلع سبتمبر المقبل، مضيفة أنه على التلاميذ والطلاب الراغبين في المشاركة في هذه الدورة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للأولمبياد الليبي للمعلوماتية على الرابط : https://loi.lati.ly. وقالت الوزارة ” متحمسون لرؤية مواهبكم ومهاراتكم تتألق في مجال المعلوماتية، ونتطلع إلى مشاركة واسعة وفعالة من جميع المدرسين والطلاب”.

والأولمبياد الليبي للمعلوماتية، حدث سنوي تُنظّمه الأكاديمية الليبية للاتّصالات والمعلوماتية، بِالشراكة مع وزارة التّربية والتّعليم، و الشركة القابضة للإتصالات.