تحديد مقدار التعويضات للعقارات في نطاق خزان سوق الثلاثاء في زليتن

أعلن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق إجراء دراسات، لتحديد مقدار التعويضات، التي ستمنح للمواطنين الذين يملكون عقارات تقع في مسار مشروع تنفيذ خزان بمنطقة سوق الثلاثاء في مدينة زليتن.

وحسب بيان للجهاز جرى تشكيل لجنة لدراسة واقتراح أسعار التعويضات، تخص مشروع تنفيذ خزان تجميع مياه الأمطار ومحطات ضخ الصرف الصحي بمنطقة سوق الثلاثاء، على قطعة أرض تبلغ مساحتها 21 ألفا و685 مترا.

وأشار الجهاز إلى انتقال اللجنة إلى موقع المشروع، والتقصي عن الأسعار المعمول بها في المنطقة، والبت في مدى أحقية المواطنين التعويض عن عقاراتهم، وفق ما جاء بقرار مجلس الوزراء.

ويجري حاليا التفاوض مع المواطنين على سعر ملائم بما يحقق المصلحة العامة، تمهيداً لإحالته إلى الاعتماد..