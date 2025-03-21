تحديد موعد أول أيام «عيد الفطر» في دولتين عربيين

أعلنت مصر وسوريا، أن “الأحد 30 مارس هو موعد حلول عيد الفطر فلكيا، فيما ينتظر رؤية الهلال في الليلة الأخيرة من شهر رمضان”.

ففي مصر، أفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، “أن غرة شهر شوال 1446 هجرية فلكيا توافق يوم الأحد 30 مارس 2025 وهو أول أيام عيد الفطر المبارك”، موضحة أن “هلال شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة يوم السبت 29 رمضان الموافق 29 مارس، وهو “يوم الرؤية””.

ونوهت بأن “الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 9 إلى 12 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 3 إلى 19دقيقة”.

أما في سوريا، “حدد مجلس الوزراء عطلة عيد الفطر بدءا من يوم الأحد 30 مارس الجاري وحتى يوم الخميس 3 من أبريل المقبل، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.

بيان شهر شوال ١٤٤٦هـ وكل عام وحضراتكم جميعا بخير تم النشر بواسطة ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية‏ في الخميس، ٢٠ مارس ٢٠٢٥