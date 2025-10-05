تحديد موعد إجراء «امتحانات القبول للضباط»

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عن بدء تنفيذ امتحانات القبول بالمعهد العالي للضباط، وذلك تنفيذاً لقرار وزير الداخلية المكلّف رقم (367) لسنة 2023م، بشأن تشكيل لجنة لإتمام إجراءات القبول لخريجي الجامعات والمعاهد العليا الراغبين في الالتحاق بالمعهد.

وأهابت الوزارة بجميع المتقدمين الذين تم قبول ملفاتهم مبدئياً، ضرورة الحضور إلى مقر وزارة الداخلية بطريق المطار، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025م، في تمام الساعة الثامنة صباحاً (8:00)، لبدء إجراءات امتحانات القبول، والتي ستستمر حتى نهاية الأسبوع.

وأكدت الوزارة على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة والتعليمات الصادرة عن اللجنة المشرفة، وتتمنى التوفيق والنجاح لجميع المتقدمين في هذه المرحلة المهمة من مراحل الانتقاء والإعداد الأمني.