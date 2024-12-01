تحديد موعد إجراء انتخابات نقابة التوجيه التربوي

أعلنت اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات والإتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات، أن يوم الأحد الموافق 8 الثامن من شهر 12 ديسمبر 2024 سيكون موعداً لإجراء انتخاب (النقابة العامة ) لنقابة التفتيش والتوجيه التربوي.

و”سيتم إجراء عملية الاقتراع بمركز الانتخاب الكائن بمقر مكتب الإدارة الانتخابية سرت الكائن بمدينة سرت، الحي رقم (1) بجوار مصرف الوحدة، وسيفتح المركز الانتخابي أبوابه لاستقبال الناخبين من الساعة (09:00) التاسعة صباحاً وحتي الساعة (16:00) الرابعة مساءً”.