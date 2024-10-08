تحديد موعد إجراء انتخاب النقابة الفرعية لمؤسسات التعليم

أعلنت اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، “بأنه تقرر تحديد يوم الأحد الموافق (13- 10- 2024 م) موعدًا لإجراء انتخاب النقابة الفرعية لمؤسسات التعليم والتدريب الخاص بالمنطقة الغربية، ومقرها طرابلس”.

وقالت اللجنة، “إن عملية الانتخاب ستجري في مقر مركز الاقتراع الكائن بكلية العلوم الطبية “منطقة السراج” قرب جزيرة غوط الشعال “طريق الخدمات، وسيفتح مركز الاقتراع أبوابه أمام الناخبين من الساعة (9:00) صباحاً حتى الساعة (4:00) مساءً”.