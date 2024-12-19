تحديد موعد إعلان النتائج النهائية «لانتخابات المجالس البلدية»

أجرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، “عملية (القرعة) على النتائج الأولية لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى 2024) وذلك وفقا للقرار رقم (146) لسنة 2024 والمادة رقم (9) من اللائحة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية لاستكمال النتائج النهائية للمجالس البلدية الآتية: المجلس البلدى الزنتان، المجلس البلدى نسمة، المجلس البلدى المليطانية”.

وقالت المفوضية: “سوف تعلن النتائج النهائية لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى- 2024) مطلع الأسبوع القادم”.

المفوضية تنهي عملية (القرعة) على النتائج الأولية لانتخابات المجالس البلدية المجموعة الأولى أجرت المفوضية اليوم الخميس… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الخميس، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤