تحديد موعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية

أعلن مراقب التربية والتعليم ورئيس اللجنة العليا للامتحانات بلعيد الورفلي، عن موعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024، يوم الأربعاء الموافق 03 يوليو الجاري.

وأوضح الورفلي، “أن عدد الطلاب الناجحين تجاوز 12000 طالب وطالبة، وستُذاع النتائج على الإذاعات المحلية، وستكون النتائج متاحة إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم، كما سيعلن عن أوائل الطلبة على مستوى ليبيا مع نسب النجاح”.

وبين مراقب التربية والتعليم، “أنه يحق للطالب التقدم بطعن في نتيجته خلال فترة محددة ستعلن لاحقا، ويمكن للطالب الراسب التقدم لامتحانات الدور الثاني حتى لو رسب في جميع المواد، مع فتح باب التظلم بشكل دئم، وتحول الطعون إلى المركز الوطني للامتحانات، كما توجد إدارة للتفتيش لمراجعة الأسئلة والتأكد من صعوبتها ومدى توافقها مع المنهج الدراسي”.