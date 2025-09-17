تحديد موعد إعلان نتائج شهادة «التعليم الأساسي والثانوية»

أعلن المركز الوطني للامتحانات أن نتائج امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بالخارج، ونتائج امتحانات الشهادة الثانوية بالداخل والخارج، ستُعلن وتُعتمد يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025، عند تمام الساعة الثانية ظهرًا.

وأهاب المركز بالطلاب وأولياء الأمور متابعة القنوات الرسمية للحصول على النتائج فور صدورها.

هذا ويُعتبر إعلان نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي والشهادة الثانوية من أهم الأحداث السنوية في العملية التعليمية، حيث ينتظرها الطلاب وأسرهم بفارغ الصبر لمعرفة مستواهم وتحقيق طموحاتهم الأكاديمية.

وتلعب هذه النتائج دورًا حيويًا في تحديد مستقبل الطلاب الدراسي والمهني، كما أنها تعكس جهود وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني للامتحانات في ضمان جودة التعليم وشفافية التقييم.

ويحرص المركز على توفير النتائج في موعد محدد ودقيق، مما يسهم في تنظيم عمليات التسجيل بالمرحلة الثانوية والجامعية، إضافة إلى تخطيط الطلاب لمراحل تعليمية مستقبلية.