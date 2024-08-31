تحديد موعد إعلان نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي

عين ليبيا | نُشر: السبت، 31 أغسطس 2024 - 10:27 | آخر تحديث: 31 أغسطس 2024 - 11:50 نُشر: السبت، 31 أغسطس 2024 - 10:27
ليبيا
تحديد موعد نتائج الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي

حددت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، موعد إعلان نتيجة الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، للعام الدراسي 2023-2024م.

وأوضح وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف أن موعد إعلان نتيجة الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، للعام الدراسي 2023-2024م  ستكون يوم الاثنين المقبل، في الساعة العاشرة صباحاً، من خلال الرابط المخصص.

يعلن وزير التربية والتعليم "موسى المقريف" بأن موعد إعلان نتيجة الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، للعام…

تم النشر بواسطة ‏Government of National Unity حكومة الوحدة الوطنية‏ في الجمعة، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤
آخر تحديث: 31 أغسطس 2024 - 11:50
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