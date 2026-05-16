تحديد موعد استئناف رحلة «طيران النفط» من مطار معيتيقة

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز إعادة جدولة رحلة طيران النفط التي كانت مقررة اليوم السبت 16 مايو، بعد إلغائها، على أن يتم تسييرها يوم غد الأحد على خط السير طرابلس – البريقة والعودة.

وأوضحت الشركة أن الإقلاع سيكون من مطار معيتيقة في طرابلس عند الساعة 12:30 ظهرًا، مع التأكيد على ضرورة تواجد المسافرين في المطار قبل موعد الرحلة بساعتين لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وفي السياق ذاته، أكدت الشركة أن رحلة يوم الأحد المجدولة مسبقًا ستسير في موعدها دون أي تغيير، حيث سيكون الإقلاع من مطار معيتيقة عند الساعة 14:00 ظهرًا.

وتأتي هذه التعديلات في إطار تنظيم حركة نقل العاملين والمسافرين عبر طيران النفط، الذي يشكل وسيلة أساسية لربط المواقع النفطية بالمناطق الحيوية، خاصة بين العاصمة طرابلس ومناطق الإنتاج في البريقة.

وتُعد رحلات طيران النفط من الوسائل اللوجستية المهمة في قطاع النفط الليبي، حيث تعتمد عليها الشركات لنقل الموظفين والكوادر الفنية بين الحقول والمقرات الرئيسية بشكل منتظم.

هذا وتُستخدم رحلات طيران النفط في ليبيا لتأمين حركة العاملين في القطاع النفطي بين المدن والمواقع الإنتاجية، وتخضع هذه الرحلات لجدولة دقيقة يتم تعديلها أحيانًا بحسب الظروف التشغيلية أو الفنية لضمان استمرار العمل في الحقول دون انقطاع.