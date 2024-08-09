تحديد موعد الدور الثاني لطلاب التعليم الثانوي

حدّد المركز الوطني للامتحانات، اليوم الجمعة التاسع من اغسطس، موعداً لعرض أوراق الإجابة لِطلّاب شهادةِ إتمام مرحلة التّعليم الثانوي على نفس رابط إعلان النتيجة https://finalresults.nec.gov.ly/.

وأوضح مُدير المركز “أحمد مسعود”، “أن عَرض أوراق الإجابة سيستمر حتى الثالث عشر من الشهر الجاري؛ فيما سيتم اِستقبال الطّعون في مكاتب الاِمتحانات، وإحالتها للمركز الوطني للامتحانات إعتباراً من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من الشهر، الجاري؛ حِفاظاً على مصلحة طلابنا، وضماناً لإعطاء كل ذي حقٍ حَقّه”.

وأوضَح أنّه “من ضِمن الشروط قبول الطّعن المُحدّد بالمادة، والفقرة، والإثبات مرفقاً بنسخة من ورقة الأسئلة، ونموذج الإجابة، وتقرير التوضيح بالدلائل”.

وأكّد “مسعود”، “رفض الطعون المقدّمة في كل المواد، وكل الأسئلة دون تحديد الخطأ في المادة، والسؤال المراد الطعن في إجابته، كما أكّد رفض الطلب المقدّم لِغرض إضافة درجات، أو الطعون الخاصة بدرجات الأعمال أو بالاِمتحان المدرسي”.

وأضاف أنه “سيتم النّظر في الطّعون اِعتباراً من الرابع عشر من الشهر الجاري، وحتى السّادس عشر من ذات الشهر”، مضيفاً أنه “سيتم الإعلان عن جداول اِمتحانات الدّور الثاني في الثامن عشر من الشهر الجاري، وستبدأ الاِمتحانات في السابع والعشرين من أغسطس”.

وفي وقت سابق، قال وزير التّربية والتّعليم الدّكتور “موسى المقريف”، “إنه بإمكان الطلبة الرّاسبين في أكثر من 3 مواد دراسية إجراء اِمتحانات الدّور الثاني التي ستبدأ في السابع والعشرين من الشهر الجاري”.

وكان وَزِير التّربية والتّعليم، ومُدير المركز الوطني للامتحانات، اِعتمدا أمس الخميس نتائج اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي بِنسبة نجاح 48,43%.