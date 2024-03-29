تحديد موعد الربط الكهربائي بين الأردن والعراق

كشفت شركة الكهرباء الوطنية في الأردن عن موعد دخول خط الربط الكهربائي مع العراق في الخدمة.

وقال مدير عام الشركة أمجد الرواشدة، أن خط الربط الكهربائي الأردني العراقي سيدخل الخدمة يوم السبت المقبل.

وأضاف المسؤول لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”: إن الخط سيكون مشتركا بين محطتي الريشة الكهربائية الأردنية ومحطة الرطبة العراقية وعلى جهد 132 كيلو فولت، لتغذية أحمال منطقة الرطبة القريبة من الحدود مع الأردن.

هذا ووقع العراق والأردن في 11 فبراير الماضي، في العاصمة عمان، وثيقة لتزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية بقدرة 40 ميغا واط في المرحلة الأولى.