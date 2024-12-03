تحديد موعد انتخابات نقابة «مستخدمي شركة النهر لتصنيع الأنابيب»

أعلنت اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات والإتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات، أنّ يوم الإثنين الموافق التاسع من شهر 12 ديسمبر 2024، سيكون موعدأً لإجراء انتخاب نقابة مستخدمي شركة النهر لتصنيع الأنابيب والانشاء.

وبحسب الإعلان، “سيتم إجراء عملية الاقتراع بمركز الانتخاب داخل مقر مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي الكائن بمنطقة الهواري بالقرب من جزيرة مصنع الاسمنت باتجاه طريق النواقية على بعد 2 كلم تقريباً ، وسيفتح المركز الانتخابي أبوابه لاستقبال الناخبين من الساعة (09:00) التاسعة صباحاً وحتي الساعة (16:00) الرابعة مساءً”.