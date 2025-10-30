تحديد موعد انطلاق «معرض ليبيا الدولي للطاقة والكهرباء والنفط 2025»

أعلنت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أن الدورة الثانية من معرض ليبيا الدولي للطاقة والكهرباء والنفط (POWER ELEC 2025)، سيتقام خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر 2025 على أرض معرض طرابلس الدولي.

ويُعد هذا المعرض حدثًا اقتصاديًا وصناعيًا بارزًا، حيث سيجمع نخبة من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في مجالات الطاقة والكهرباء والنفط وتقنيات الإنارة، وسيشكل المعرض منصة هامة لتبادل الخبرات وعرض أحدث الحلول والتقنيات في هذا القطاع الحيوي.

ويهدف المعرض إلى تعزيز التعاون والاستثمار في قطاع الطاقة في ليبيا بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة وكفاءة استخدام الطاقة.

وأكدت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أن هذا الحدث يعد خطوة كبيرة نحو تطوير قطاع الطاقة في البلاد، داعية جميع المهتمين بالمشاركة والحضور للاستفادة من الفرص التي يقدمها المعرض.