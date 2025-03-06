تحديد موعد انعقاد «القمة العربية» القادمة في بغداد

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين، موعد انعقاد القمة العربية القادمة في العاصمة بغداد.

وقال حسين، خلال الاجتماع الثاني عشر المخصص للتحضير للقمة، إنه “وبعد المباحثات التي أجراها في القاهرة، تم تحديد يوم 17 مايو 2025 موعدا رسميا لانعقادها”.

وأضاف “تم استعراض آخر الاستعدادات الخاصة بالقمة، ومناقشة التقارير المقدمة من اللجان المختصة، التي شملت التجهيزات اللوجستية والفنية والتنظيمية، إضافة إلى بحث الخطط التفصيلية لضمان نجاح الحدث، بما في ذلك إجراءات المراسم والتنسيق الأمني والإعلامي”.

وأكد حسين، على “أهمية هذه القمة، مشيرا إلى أن العراق يعمل على تهيئة جميع الظروف الملائمة لضمان نجاحها، بما يعكس صورة إيجابية عن البلاد ويعزز مسيرة العمل العربي المشترك”.

وشدد على “ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنظيم القمة بأعلى مستويات الاحترافية والكفاءة”.

هذا و”استضافت القاهرة، قبل ايام، قمة عربية طارئة بشأن فلسطين، اعتمدت خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، على أن يستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتتكلف نحو 53 مليار دولار”.