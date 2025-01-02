تحديد موعد بطولة «كأس العرب» لكرة القدم

أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية، “أن الاتحاد القطري لكرة القدم سينظم منافسات النسخة 11 لبطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025 بمشاركة 16 منتخبا”.

وأفادت اللجنة الأولمبية القطرية، أن “البطولة ستقام على ملاعب كأس العالم التي أقيمت عليها مباريات العديد من البطولات الدولية والعالمية والقارية، بينها مباريات النسخة الأولى لكأس العرب لكرة القدم، ثم مونديال 2022، وليس انتهاء بمباريات كأس العالم للقارات للأندية “الإنتركونتيننتال”.

وقالت اللجنة الأولمبية القطرية في بيان نشرته عبر موقعه الرسمي: “يستضيف الاتحاد القطري لكرة القدم منافسات كأس العرب لكرة القدم خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر على ملاعب كأس العالم 2022”.

هذا “ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” دولة قطر في مايو الماضي، حق استضافة النسخ الثلاث المقبلة من كأس العرب، أعوام 2025 و2029 و2033، وذلك في اجتماعه الـ74 بالعاصمة التايلاندية بانكوك، على أن يكون نظام المشاركة في البطولة من خلال توجيه الدعوات لـ16 منتخبًا عربيا، كما ستكون البطولة غير مدرجة في مواعيد الأجندة الدولية”.

وكانت قطر قد استضافت أواخر عام 2021، على ملاعب كأس العالم، بطولة كأس العرب للمنتخبات في نسختها الأولى التي تقام بالتعاون بين الاتحاد العربي لكرة القدم ونظيره الدولي (فيفا) بمشاركة 16 منتخبا في النهائيات.