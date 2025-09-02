تحديد موعد عطلة عيد «المولد النبوي الشريف»

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، القرار رقم (377) لسنة 2025، بشأن اعتبار يوم الخميس 4 سبتمبر 2025 عطلة رسمية في جميع المؤسسات والإدارات العامة، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، التي توافق هذا العام الجمعة 5 سبتمبر 2025.

واستثنى القرار الجهات التي تقتضي طبيعة عملها الاستمرار في تقديم خدماتها، وعلى رأسها المرافق الصحية والخدمية ذات الطابع الإنساني.

كما نص القرار على أن الامتحانات الدراسية في مختلف المراحل التعليمية ستُجرى في مواعيدها المحددة دون تغيير، ما يقتضي التزام الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالحضور وفق الجداول المُعلنة مسبقًا.