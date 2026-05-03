تحديد موعد «كأس أمم إفريقيا» لعام 2027

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، السبت، عن موعد إقامة نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027، محددًا الفترة بين 19 يونيو و17 يوليو 2027، على أن تستضيفها ثلاث دول في شرق القارة.

وأوضح الاتحاد أن البطولة ستقام بشكل مشترك في كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المسابقة القارية الأبرز على مستوى المنتخبات.

وأشار البيان إلى أنه سيتم لاحقًا تحديد الدولة التي ستستضيف مباراة الافتتاح، إلى جانب الدولة التي ستحتضن المباراة النهائية، دون الكشف عن التفاصيل في الوقت الحالي.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد نفى في وقت سابق تقارير تحدثت عن احتمال تأجيل البطولة إلى عام 2028، مؤكدًا التزامه بالجدول الزمني المحدد، رغم ما أُثير حول جاهزية الدول المستضيفة.

وأكد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي خلال تصريحات سابقة في تنزانيا، أن الكاف ماضٍ في تنظيم البطولة في شرق أفريقيا، معربًا عن ثقته بقدرة الدول الثلاث على تقديم نسخة ناجحة.

وتُعد نسخة 2027 الأولى في تاريخ كأس أمم أفريقيا التي تُنظم بشكل مشترك بين ثلاث دول، ما يعكس توجهًا جديدًا في تنظيم البطولات القارية الكبرى.

كما تمثل هذه النسخة عودة البطولة إلى منطقة شرق أفريقيا لأول مرة منذ عام 1976، حين استضافت إثيوبيا المنافسات القارية.