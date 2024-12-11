تحديد موعد «كأس العالم للسيدات»

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رسميا، “أن البرازيل ستكون الدولة المضيفة لمونديال السيدات 2027”.

وأشار “فيفا”، “إلى أنه بعد التشاور مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم والاتحادات القارية، تقرر أن تقام البطولة في الفترة من 24 يونيو إلى 25 يوليو 2027، كما حدد الاتحاد الدولي أيضا البطاقات المخصصة للمنتخبات الـ32 المشاركة في البطولة، حيث سيتأهل 29 منتخبا مباشرة من التصفيات القارية بواقع 6 مقاعد لقارة آسيا و4 مقاعد لكل من قارتي أفريقيا وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، إضافة إلى 3 مقاعد لأمريكا الجنوبية بينها البرازيل مستضيف البطولة”.

وبحسب “فيفا”، “تم تخصيص مقعد واحد فقط لقارة أوقيانوسيا بينما تستحوذ أوروبا على النصيب الأكبر بالحصول على 11 مقعدا مباشرا”؟

وأوضح الفيفا أن “هوية المنتخبات الثلاثة المتبقية ستتحدد عبر ملحق يُجرى بنظام بطولة تأهيلية تشارك فيها 10 منتخبات وتتكون من مرحلتين، وتقرَر تخصيص مقاعد المشاركة فيها بواقع مقعدين لكل من قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي وأمريكا الجنوبية، ومقعد واحد لكل من قارتي أوروبا وأوقيانوسيا”.

ووفق بيان “فيفا”، “ستقام المرحلة الأولى من بطولة الملحق خلال الفترة الممتدة بين نوفمبر وديسمبر 2026 في بلد واحد بمشاركة 6 منتخبات سيتم ترتيبها بناء على التصنيف العالمي للسيدات قبل قرعة المرحلة النهائية، وسيتأهل المتصدر والوصيف إلى المرحلة النهائية من بطولة الملحق، والتي ستقام في بلد واحد خلال شهر فبراير 2027، حيث سينضم إليهما منتخبان من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، ومنتخب واحد من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم وآخر من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم”.

وبحسب “فيفا”، “ستجري قرعة بين المنتخبات الستة ستسفر عن 3 مواجهات فاصلة لتحديد الفرق الثلاثة الأخيرة المتأهلة لنهائيات كأس العالم للسيدات البرازيل 2027، وستجنب هذه القرعة إمكانية مواجهة منتخبين من نفس الاتحاد القاري في نفس المسار”.

وأكد “فيفا”، أن بطولة كأس العالم تحت 17 سنة ستقام في قطر خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 27 نوفمبر 2025، على أن تقام البطولة سنويا اعتبارا من هذه النسخة التي ستشهد مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

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The #FIFAWWC 2027 will take place from 24 June to 25 July! 🤩🇧🇷 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 10, 2024