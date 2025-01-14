تحديد موعد نشر قوائم المترشحين لانتخابات «نقابة الصيادلة»

أعلنت اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات والإتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات، على “أن يومي الإربعاء الخميس الموافق 15 / 16 الخامس عشر والسادس عشر من شهر 01 يناير 2025 سيكون موعداً لنشر قوائم المترشحين الأولية لانتخاب النقابات الفرعية لنقابة الصيادلة، وذلك لغرض فتح باب الطعن بالقوائم إن وجدت”.

ووفق المفوضية، “سيتم النشر في مقرات الإدارات الانتخابية الواقع في نطاقها مقر النقابات الفرعية وفق الجدول التالي:

1- مكتب الإدارة الانتخابية الخمس النقابة الفرعية للصيادلة الخمس.

2- مكتب الإدارة الانتخابية الزاوية النقابة الفرعية للصيادلة الزاوية الغرب.

3- مكتب الإدارة الانتخابية الزاوية النقابة الفرعية للصيادلة صرمان.

4- مكتب الإدارة الانتخابية الساحل الغربي النقابة الفرعية للصيادلة الساحل الغربي.

5- مكتب الإدارة الانتخابية مصراتة النقابة الفرعية للصيادلة مصراتة.

6- مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي النقابة الفرعية للصيادلة بنغازي.

7- مكتب الإدارة الانتخابية أوباري النقابة الفرعية للصيادلة أوباري.

8- مكتب الإدارة الانتخابية أوباري النقابة الفرعية للصيادلة حوض مرزق.

9- مكتب الإدارة الانتخابية العزيزية النقابة الفرعية للصيادلة الجفارة.

10- مكتب الإدارة الانتخابية الجبل 1 النقابة الفرعية للصيادلة الجبل الغربي.

11- مكتب الإدارة الانتخابية سرت النقابة الفرعية للصيادلة الجفرة.