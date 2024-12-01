تحديد موعد نشر قوائم المرشحين الأولية لانتخابات نقابة الأطباء

أعلنت اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات والإتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات، علي أن يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 2 / 3 الثاني والثالث من شهر 12 ديسمبر 2024 سيكون موعدأً لنشر قوائم المترشحين الأولية لانتخاب النقابات الفرعية لنقابة الأطباء، وذلك لغرض فتح باب الطعن بالقوائم إن وجدت.

وبحسب اللجنة، سيتم النشر في مقرات الإدارات الانتخابية الواقع في نطاقها مقر النقابات الفرعية ومقرات النقابات الفرعية وفق الجدول التالي:

1- مكتب الإدارة الانتخابية الزاوية

النقابة الفرعية لأطباء زوارة.

2- مكتب الإدارة الانتخابية الزاوية

النقابة الفرعية لأطباء صبراتة

3- مكتب الإدارة الانتخابية الزاوية

النقابة الفرعية لأطباء صرمان

4- مكتب الإدارة الانتخابية ترهونة ومسلاتة

النقابة الفرعية لأطباء ترهونة بني وليد

5- مكتب الإدارة الانتخابية ترهونة ومسلاتة

النقابة الفرعية لأطباء مسلاتة

6- مكتب الإدارة الانتخابية الساحل الغربي

النقابة الفرعية لأطباء العجيلات

7- مكتب الإدارة الانتخابية الساحل الغربي

النقابة الفرعية لأطباء الجميل

8- مكتب الإدارة الانتخابية المرج

النقابة الفرعية لأطباء المرج

9- مكتب الإدارة الانتخابية درنة

النقابة الفرعية لأطباء درنة

10- مكتب الإدارة الانتخابية زليتن

النقابة الفرعية لأطباء زليتن

11- مكتب الإدارة الانتخابية طرابلس

النقابة الفرعية لأطباء جنزور

12- مكتب الإدارة الانتخابية العزيزية

النقابة الفرعية لأطباء الجفارة

13- مكتب الإدارة الانتخابية الجبل 2

النقابة الفرعية لأطباء نالوت يفرن

14- مكتب الإدارة الانتخابية سرت

النقابة الفرعية لأطباء الجفرة