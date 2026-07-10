تحديد موعد ومراكز اقتراع انتخابات «المجالس المحلية للشباب»

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية للشباب التابعة لوزارة الشباب في حكومة الوحدة الوطنية، مراكز الاقتراع المخصصة لإجراء الانتخابات ضمن البلديات المستهدفة في المرحلة الثانية من الاستحقاق الشبابي.

وأوضحت اللجنة أن مراكز الاقتراع ستفتح أبوابها أمام الناخبين يوم غد السبت الموافق 11 يوليو 2026، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.

ودعت اللجنة الناخبين المسجلين ضمن سجل الانتخاب، الذي سبق الإعلان عنه، إلى ضرورة إحضار إثبات هوية عند التوجه إلى مراكز الاقتراع، سواء جواز السفر أو البطاقة الشخصية، لاستكمال إجراءات التصويت.

وأكدت اللجنة المركزية أن تنظيم هذه المرحلة يأتي ضمن جهود إشراك الشباب في المجالس المحلية وتعزيز مشاركتهم في العمل العام، من خلال انتخابات تتيح لهم اختيار ممثليهم على المستوى البلدي.