تحديد هويات جديدة لضحايا «إعصار درنة»

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين اعتماد نتائج مطابقة الحمض النووي لـ27 حالة من ضحايا إعصار دانيال في مدينة درنة، وذلك ضمن أعمال التحليل الجيني المستمرة المتعلقة بملف المفقودين.

وأوضحت الهيئة أن هذه النتائج جاءت بعد استكمال عمليات الفحص والمطابقة التي تنفذها إدارة المختبرات، حيث جرى اعتمادها من قبل اللجنة العلمية المختصة برئاسة الدكتور كمال السيوي، في إطار الإجراءات الفنية المعتمدة.

وشملت الحالات التي تم تحديد هوياتها حالة واحدة تعود لمواطن من الجنسية الفلسطينية، حيث تم إحالة النتائج المعتمدة إلى الجهات المختصة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وأكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين استمرار فرقها الفنية والمخبرية في تنفيذ أعمال التحليل الجيني والمطابقة، بهدف التعرف على بقية الحالات مجهولة الهوية المرتبطة بضحايا الإعصار.

ويأتي هذا التطور ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لإغلاق ملفات المفقودين الناتجة عن كارثة إعصار دانيال، الذي ضرب مدينة درنة ومناطق مجاورة وخلف أعداداً كبيرة من الضحايا والمفقودين، ما دفع إلى إطلاق برامج موسعة للتعرف على الهويات باستخدام تقنيات الحمض النووي.

هذا وتواصل الجهات المختصة في ليبيا منذ كارثة إعصار دانيال تنفيذ برامج علمية وإنسانية معقدة للتعرف على الضحايا مجهولي الهوية، عبر تحليل العينات الجينية ومطابقتها مع قواعد بيانات العائلات، في واحدة من أكبر عمليات التوثيق والتعرف على المفقودين في البلاد خلال السنوات الأخيرة.