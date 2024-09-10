تحديد 15سبتمبر كل عام للاحتفاء بالدبلوماسية الليبية

قررت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، تخصيص يوم 15 سبتمبر من كل عام يوماً للاحتفاء بالدبلوماسية الليبية، وذلك تخليداً لذكرى ترأس ليبيا للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1951.

وجاء هذا الإعلان “بناء على مقترح وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب عبدالهادي الحويج، خلال الاجتماع الدوري الذي عقده مع مديري الإدارات ورؤساء المكاتب بالوزارة”.

وبحسب وزارة الخارجية، “تعكس الخطوة اهتمام الوزير والوزارة بالتاريخ الدبلوماسي الليبي، وتقديرهم لجهود الدبلوماسيين الليبيين المؤسسين واللاحقين في تعزيز مكانة ليبيا على الساحة الدولية”.

واستعرض الاجتماع “تقارير إنجازات فرق العمل المختلفة، وحث الوزير جميع الإدارات على مضاعفة الجهود لتحقيق أهداف الوزارة”.