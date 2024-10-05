تحدّث إلى هاتفك.. تطبيق يحاكي البشر بشكل لا يصدق!

أعلنت شركة غوغل، طرح خدمة “جيمني لايف Gemini Live“، للمستخدمين المجانيين، بعدما كانت أتاحتها للمشتركين أصحاب الحسابات الدفوعة في شهر أغسطس الماضي، حيث يعتبر “جيميني لايف” خطوة مهمة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويظهر قدرة متقدمة على محاكاة البشرية في التفاعل اللغوي”.

وتعتبر “جيمني لايف Gemini Live”، ميزة الدردشة الصوتية ثنائية الاتجاه لروبوت الدردشة “اول جيميني AI Gemini” الخاص بها، لجميع مستخدمي أندرويد”.

ووفق بيان الشركة، “تشبه واجهة الشاشة تمامًا المكالمة الهاتفية، مع نمط موجة صوتية وأزرار الاستمرار والإنهاء، ويمكن للمستخدمين مقاطعة الذكاء الاصطناعي باستخدام زر الاستمرار لطرح أسئلة جديدة أو تغيير اتجاه المحادثة”.

وبحسب الشركة، “فالميزة، التي كانت حصرية سابقًا لمستخدمي “جيميني أدفانسد Gemini Advanced” مع اشتراك “غوغل ون اول بريميم Google One AI “Premium، تسمح الآن لجميع مستخدمي أندرويد بالانخراط في محادثات صوتية مع الذكاء الاصطناعي”.

ووفق الشركة، “بينما أصبح Gemini Live متاحًا الآن للجميع على أندرويد، فإن الإصدار الأساسي فقط متاح في المستوى المجاني، ولن يتمكن المستخدمون من الوصول إلى الأصوات العشرة المختلفة المقدمة في الإصدار المدفوع”.

وقالت الشركة: “لاستخدام “جيمني لايف Gemini Live”، يجب تحميل تطبيق “جيميني “Gemini وتثبيته على جهاز الأندرويد الخاص بك، وافتح التطبيق وحدد رمز الموجة في أسفل اليمين، من ثم انقر فوق الرمز واقبل الشروط والأحكام، بعد ذلك افتح التطبيق وسترى أيقونة تشبه موجات الصوت جديدة بجوار أيقونات الميكروفون والكاميرا في أسفل يمين الشاشة، ويؤدي النقر فوق هذه الأيقونة إلى تنشيط “جيمني لايف Gemini Live”، مما يتيح الاتصال الصوتي ثنائي الاتجاه مع الذكاء الاصطناعي”.

ويتمتع “جيميني لايف” بخصائص متقدمة تمكنه من:

“التفاعل مع المستخدمين بشكل سلس وطبيعي: حيث يظهر “جيميني لايف” قدرة على فهم سياق المحادثة والرد بشكل متسق مع ما سبق من التفاعلات.

التعلم من التفاعلات السابقة: يمكن “جيميني لايف” من تحسين أدائه مع مرور الوقت من خلال تعلم أنماط المحادثة والتفاعلات المختلفة.

تقديم ردود متنوعة ومبتكرة: لا يقتصر “جيميني لايف” على تقديم ردود نمطية، بل يُظهر قدرة على ابتكار ردود جديدة ومبتكرة تناسب السياق”.

يذكر أنه وعلى الرغم من أن “جيمني لايف Gemini Live”، يوفر كلاما سلسا ومتجاوبا، إلا أنه يفتقر إلى التعبير العاطفي وردود الفعل الدقيقة، التي يتميز بها وضع الصوت المتقدم في “تشات جي بي تي “ChatGPT، ويبقى الأمل بأن تستخدم هذه التقنية بشكل إيجابي في خدمة البشرية، بحيث لا تشكل خطرا جديدا على خصوصيتنا!