الكهرباء تطلق نداءً عاجلاً: «ترشيد الاستهلاك» ضرورة لتفادي الانهيار

وجه الناطق الإعلامي باسم وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة في حكومة الوحدة الوطنية ربيع خليفة، نداءً عاجلًا إلى المواطنين، دعا فيه إلى ضرورة التعاون مع الشركة العامة للكهرباء عبر ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، في ظل توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية بارتفاع درجات الحرارة إلى نحو 40 درجة مئوية خلال اليوم.

وأكد الناطق الإعلامي أن ترشيد استهلاك الكهرباء يمثل واجبًا وطنيًا، إلى جانب كونه سلوكًا يحث عليه الدين الإسلامي، مشددًا على أن التزام المواطنين يسهم بشكل مباشر في تخفيف الأحمال على الشبكة العامة خلال موجة الحر الحالية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان استقرار المنظومة الكهربائية وتفادي حدوث أي اختناقات أو انقطاعات محتملة خلال فترات الذروة، خصوصًا مع ارتفاع الطلب على الطاقة نتيجة الاستخدام المكثف لأجهزة التبريد.

ودعا خليفة المواطنين إلى اتخاذ عدد من الخطوات العملية، من بينها إطفاء سخانات المياه الكهربائية، وإيقاف تشغيل الإضاءة الخارجية غير الضرورية، والحد من الاستهلاك غير الضروري للطاقة، بما يساعد في تقليل الضغط على الشبكة العامة.

وأوضح أن تعاون المواطنين خلال هذه الظروف الجوية سيسهم بشكل كبير في الحفاظ على استقرار التيار الكهربائي في مختلف المناطق، ويحد من احتمالات الانقطاع خلال فترات الذروة الحرارية.

هذا وتشهد ليبيا خلال فصل الصيف ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء بشكل كبير، الأمر الذي يضع ضغطًا إضافيًا على الشبكة العامة التي تعاني أصلًا من تحديات تشغيلية وبنية تحتية تحتاج إلى تطوير وصيانة مستمرة.