تحذيرات رسمية من السباحة مع استمرار ارتفاع الأمواج على السواحل

جددت الجهات المختصة، عبر منصة حكومتنا، تحذيرها للمواطنين من السباحة في الشواطئ، في ظل استمرار ارتفاع الأمواج ووجود تيارات ساحبة تشكل خطراً مباشراً على مرتادي البحر.

وأوضحت الجهات المعنية أن هذا التحذير يأتي بالتزامن مع تدخلات متواصلة لوحدات الإنقاذ البحري، التي نجحت يوم الجمعة في إنقاذ عدد من الأشخاص من الغرق، عقب تسجيل حالات غرق في عدد من الشواطئ، ما يعكس استمرار خطورة الأوضاع البحرية وعدم استقرارها.

ودعت الجهات المسؤولة المواطنين إلى الالتزام الكامل بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة ووحدات الإنقاذ البحري، وتجنب المجازفة بالنزول إلى البحر إلى حين تحسن الأحوال الجوية والبحرية.

كما شددت منصة حكومتنا على ضرورة التزام المواطنين بالتحذيرات الصادرة، وعدم ارتياد الشواطئ خلال هذه الأيام بسبب عدم استقرار حالة البحر وارتفاع مستويات الخطورة، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة أسرهم.

الخبر الصادر عن منصة حكومتنا يأتي ضمن جهود التوعية العامة المرتبطة بالسلامة البحرية، خصوصاً خلال فترات اضطراب البحر التي تشهد فيها الشواطئ ارتفاعاً في الأمواج وتيارات خطيرة.

تشهد السواحل الليبية بين الحين والآخر حالات ارتفاع في الأمواج وتيارات ساحبة، ما يؤدي إلى حوادث غرق تستدعي تدخل وحدات الإنقاذ البحري. وتعمل الجهات المختصة على تكثيف حملات التحذير والتوعية لتقليل المخاطر، خاصة خلال فترات اضطراب الأحوال البحرية التي تزداد فيها احتمالات الحوادث.