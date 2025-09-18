تحذيرات شديدة اللهجة.. بكين تلوّح بالقوة لحماية وحدة أراضيها

شدّدت بكين على رفضها لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، محذرة من أن النزعات الانفصالية والتوترات في محيطها الإقليمي قد تدفع المنطقة إلى مسار بالغ الخطورة.

وخلال كلمته في افتتاح منتدى شيانغشان للأمن في العاصمة الصينية، قال وزير الدفاع دونغ جون إن العالم “يقف عند مفترق طرق جديد: السلام أو الحرب، الحوار أو المواجهة”، مؤكداً أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وأن جيش التحرير الشعبي “قوة جبارة قادرة على حماية التوحيد الوطني”.

وأضاف أن بكين “لن تسمح مطلقاً بنجاح مشروع الاستقلال التايواني”، وأنها على أهبة الاستعداد لإفشال “أي تدخل عسكري خارجي” دون تسمية دول بعينها.

ويكتسب هذا التحذير ثقلاً خاصاً بالنظر إلى أن تايوان، التي يعيش فيها نحو 23.4 مليون نسمة، تدار بحكومة مستقلة منذ عام 1949، فيما تصر الصين على أنها جزء من أراضيها وتلوّح بشكل متكرر بإمكانية ضمها.

أما على صعيد النزاعات البحرية، فقد أكد الوزير الصيني أن بلاده ستدافع عن سيادتها وحقوقها في بحر الصين الجنوبي، حيث تتصاعد التوترات مع الفلبين حول مناطق بحرية غنية بالموارد.

وقال دونغ إن “السعي نحو التفوق العسكري المطلق ومبدأ القوة هي الحق سيؤديان في النهاية إلى حكم الغاب”، في إشارة ضمنية إلى الولايات المتحدة وحلفائها الذين يدعمون مانيلا في نزاعاتها مع بكين.

ويعد منتدى شيانغشان الذي تنظمه الصين بمثابة الرد الاستراتيجي على مؤتمر شانغريلا الأمني في سنغافورة، والذي يشكّل منصة بارزة للولايات المتحدة وشركائها الآسيويين لعرض رؤاهم الأمنية، وتحرص بكين على استخدام منتداها لتقديم مقاربتها الخاصة للأمن الإقليمي والدفاع عن وجهة نظرها في القضايا الاستراتيجية.

وتأتي التحذيرات الصينية في وقت تتشابك فيه ثلاثة ملفات حساسة، تصاعد التوتر مع تايوان، احتدام النزاع البحري مع الفلبين، وتنامي سباق التسلح في المنطقة مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستخدام المتزايد للقطاع الخاص في تطوير القدرات العسكرية.