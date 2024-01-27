تحذيرات فلسطينية من تبعات وقف تمويل «الأونروا»

حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ إن قرار بعض الدول وقف تمويلها لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) “ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية”.

وطالب الشيخ في تدوينة على منصة (إكس) “الدول التي أعلنت عن وقف دعمها للأونروا بالعودة فورا عن قرارها”.

وكانت بريطانيا أعلنت انضمامها إلى الولايات المتحدة وكندا في “الوقف المؤقت” للتمويل الموجه إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة في المستقبل.

ونقلت رويترز عن وزارة الخارجية البريطانية قولها إنها تراجع “الاتهامات المقلقة” بشأن ضلوع موظفين في الأونروا في هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وفي نفس السياق قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم السبت إن بلاده قررت تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة.

وكتب تاياني على منصة التواصل الاجتماعي إكس “علقت الحكومة الإيطالية تمويل الأونروا بعد الهجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر”، مضيفا أن بعض حلفاء روما اتخذوا نفس القرار بالفعل.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة و التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 26 ألف قتيل معظمهم من النساء و الأطفال.