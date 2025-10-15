تحذيرات لـ«الأرجنتين».. ترامب: قواتنا استهدفت سفينة قرب سواحل فنزويلا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القوات الأمريكية نفذت ضربة حركية على سفينة يُزعم أنها كانت تنقل مخدرات في المياه الدولية قبالة سواحل فنزويلا، أسفرت عن مقتل 6 من “إرهابيي المخدرات” الذين كانوا على متنها، دون تسجيل أي إصابات بين أفراد الخدمة الأمريكية.

وقال ترامب عبر منصة “تروث سوشيال”: “أمر وزير الدفاع هذا الصباح بشن ضربة حركية قاتلة ضد سفينة مرتبطة بمنظمة إرهابية مصنفة، كانت تقوم بتهريب المخدرات في منطقة مسؤولية القيادة الجنوبية قبالة سواحل فنزويلا”.

وتأتي هذه العملية في وقت تصاعدت فيه التوترات بين واشنطن وكاراكاس، حيث اعتبرت الحكومة الفنزويلية إرسال الولايات المتحدة لسفن حربية، بينها طراد صاروخي وغواصة نووية هجومية، إلى سواحلها، استفزازًا ومحاولة لزعزعة الاستقرار، ومخالفة للاتفاقيات الدولية الخاصة بالطابع المناطقي المنزوع السلاح وغير النووي في منطقة الكاريبي.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، قد حذر مؤخرًا من أن الانتشار البحري الأمريكي قبالة فنزويلا يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي، مؤكداً أن الوضع يتصاعد خطورته يومًا بعد يوم.

ويأتي إعلان ترامب ضمن جهود الولايات المتحدة المستمرة لمكافحة تهريب المخدرات في منطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية، بعد أن صرح في أغسطس الماضي بأنه مستعد لاستخدام “جميع عناصر القوة الأمريكية” ضد أي تهديد يتعلق بالمخدرات.

ترامب يحذر الأرجنتين من التعاون العسكري مع الصين

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الثلاثاء، من أن أي مستوى من التعاون العسكري بين الأرجنتين والصين سيُثير “انزعاجه الشديد”، خلال اجتماعه الثنائي مع الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي.

وفي رده على أسئلة حول الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية بين بوينس آيرس وبكين، بما في ذلك اتفاقية مبادلة العملات وإدارة قاعدة الفضاء في نيوكوين الأرجنتينية، قال ترامب: “يمكنكم القيام ببعض المعاملات التجارية، ولكن بالتأكيد لا ينبغي عليكم القيام بأي شيء له علاقة بالجيش أو الصين. إذا كان هذا ما يحدث، فسأكون منزعجًا للغاية”.

من جانبه، أوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن المساعدة المالية الأمريكية للأرجنتين ليست مشروطة بإنهاء أي اتفاقيات مع الصين، مؤكداً أن أي تقارير تفيد بخلاف ذلك غير صحيحة.

ويأتي التحذير في ظل أزمة اقتصادية حادة في الأرجنتين، تشمل ارتفاع التضخم، انخفاض قيمة العملة، وتراكم الديون، حيث دعمت الولايات المتحدة البلاد من خلال شراء البيزو الأرجنتيني وإبرام اتفاقية مبادلة عملات بقيمة 20 مليار دولار مع البنك المركزي.