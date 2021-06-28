تحذيرات من ارتفاع غير معتاد لدرجات الحرارة في مصر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية المواطنين من ارتفاع أكثر من المعتاد لدرجات الحرارة بسبب زيادة نسبة الرطوبة في الطقس.

وأفادت الهيئة عبر صفحتها على فيسبوك، باستمرار الأجواء شديدة الحرارة على معظم الأنحاء اليوم الاثنين، بسبب زيادة نسبة الرطوبة في الجو، مما أدى لارتفاع درجة الحرارة المحسوسة أكثر من المعتاد، كما تزداد ساعات سطوع الشمس خلال اليوم والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وأضافت الهيئة أن نسبة الرطوبة العالية تؤثر على تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

ونصحت الهيئة المواطنين بعدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة خلال وقت الظهيرة والإكثار من تناول السوائل الباردة خلال اليوم.

طقس شديد الحرارة مع ارتفاع كبير في الرطوبة علي مدار اليوم.. استمرار أجواء شديدة الحرارة علي معظم الانحاء بسبب زيادة… تم النشر بواسطة ‏الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية‏ في الأحد، ٢٧ يونيو ٢٠٢١