تحذيرات من ارتفاع وفيات الإصابة بالذبحة الصدرية في بنغازي

حذّر مدير عام مستشفى الهواري الدكتور فادي الفرطاس، من ارتفاع عدد حالات الوفيات نتيجة الإصابة بالذبحة الصدرية.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الفرطاس قوله: “لاحظنا في الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة وكبيرة للذبحات الصدرية والأزمات القلبية، خصوصا بين الشباب والذين ليس لديهم تاريخ مرضي معروف ويتمتعون بصحة جيدة”.

وأضاف: “ألا يتطلب الأمر دراسة و تحديد العوامل والأسباب التي أدت إلى هذه الزيادة السريعة، وهل هي أسباب بيئية أو جينية، أو لها علاقة بالنظام الغذائي، أو غيره، ونشر هذه الدراسة و عمل توعية خاصة بها حال إتمامها”.

وكانت مدينة بنغازي، قد شهدت أمس الأحد، وفاة رجل وسيدة في عمر الشباب نتيجة نوبة قلبية، وأكد مدير عام مستشفى الهواري، أن الموضوع يحتاج إلى عمل دراسة جادة ويجب على جهات الاختصاص من وزارة الصحة، وكلية الطب البشري في مختلف الجامعات الليبية، اتخاذ الخطوات لدراسة هذه الزيادة في هذا الأمر.