تحذيرات من استمرار معاناة الأطفال بسبب الصراعات واستخدامهم كوقود للحروب

حذرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من استخدام الأطفال في أنحاء العالم كوقود للحروب.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والصراعات المسلحة فيرجينيا غامبا، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في اليوم الدولي لمناهضة استخدام الجنود الأطفال.

وذكر البيان أن الجماعات المسلحة تنتزع من الأطفال كرامتهم وتُدمر حياتهم ومستقبلهم وإن نسبة قليلة ممن يُطلق سراحهم من المجندين الأطفال تستفيد من برامج إعادة الإدماج.

وأشار البيان إلى أن انعدام الأمن يمنع آلاف الأطفال من الحصول على التعليم الجيد والرعاية الصحية فيما يتواصل استهداف المدارس والمستشفيات.