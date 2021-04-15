تحذيرات من المخططات الممنهجة لقوات الاحتلال في المسجد الأقصى المُبارك

حذرت جامعة الدول العربية من المخططات الممنهجة والخطيرة التي تنتهجها قوات الاحتلال الصهيوني، لفرض سياسة الأمر الواقع في المسجد الأقصى المبارك، والتصعيد الحاصل في اقتحامات المستوطنين الصهاينة والمتطرفين للأقصى لتغيير الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.

ونقلت مصادر إعلامية عن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، في تصريح له اليوم، إدانته بأشد العبارات تصعيد قوات الاحتلال لعدوانها العنصري على حرمة المسجد الأقصى وحرية العبادة في الشهر الفضيل استفزازًا لمشاعر المسلمين وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، معتبرًا ذلك جزءًا لا يتجزأ من الانتهاكات المستمرة في القدس المحتلة بهدف التهويد وتزييف تاريخ المدينة المقدسة.

وحذر أبوعلي من العواقب الوخيمة لإمعان قوات الاحتلال بارتكاب جرائمها بحق المسجد الأقصى والمساس بحرمته وتدنيسه التي تنذر بإشعال حرب دينية في المنطقة ، وهو ما تتحمل مسؤوليته وتداعياته قوات الاحتلال بشكل كامل.

وطالب أبو علي المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها الجسيمة واستفزازاتها المرفوضة واحترام الوضع القائم، إعمالاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تؤكد على وضعية المقدسات الإسلامية في فلسطين، وأهمية الحفاظ على مكانتها التاريخية والقانونية.