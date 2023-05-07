تحذيرات من انتشار مرض «السيلياك» في ليبيا

حذر المركزُ الوطني لمكافحة الأمراض من انتشار مرضِ “السيلياك” في ليبيا، مؤكدا أنه حالةٌ مزمنة ولا يوجد علاجٌ نهائي له.

ونصح المركزُ في بيان له، باتباع نظامٍ غذائي خالٍ من الجلوتين للسيطرة على الأعراض، منها تجنب دقيق القمح وجميع الصناعات التي يدخل فيها دقيق القمح أو الشوفان (مثل المعجنات والبسكويت والمعكرونة وغيرها).

ودعا المركز إلى الإكثار من تناول الفاكهة والخضروات لتجنب الإمساك والذهاب لأخصائي تغذية لتحديد لائحة بالطعام والبدائل المناسبة.

ويعد مرض “السيلياك” رد فعل مناعي غير طبيعي ينتج عند تناول الجلوتين الموجود في القمح والشعير والذي يؤدي إلى تدمير الطبقة السطحية للخملات الموجودة في الأمعاء الدقيقة.

وتتمثل الأعراض في الاسهال والغثيان وتقلصات وآلام في البطن والصداع والاكتئاب والقلق إضافة إلى طفح وحكة في الجلد والنحافة الشديدة.