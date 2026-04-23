تحذيرات من انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق مع فرصة لهطول الأمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس في ليبيا تكاثر السحب الرعدية اليوم في بعض مناطق الجنوب الغربي، ومع يوم غدٍ في مناطق الشمال الشرقي، مصحوبًا بهطول أمطار متفرقة في بعض المناطق. كما أشار التقرير إلى أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا بدءًا من يوم الغد في معظم المناطق.

المناطق الساحلية (رأس إجدير حتى سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة):

السماء ستكون صافية إلى قليلة السحب اليوم، مع تكاثر السحب يوم غدٍ على أغلب المناطق الساحلية. من المتوقع سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا.

درجات الحرارة: بين (22-25) م° على المناطق الساحلية و(27-33) م° على الدواخل.

التوقعات: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بدءًا من الغد.

منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد

السماء ستكون قليلة السحب اليوم، على أن تتكدس السحب مساءً على الخليج، وغدًا على معظم المناطق.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة غدًا.

درجات الحرارة: بين (24-32) م°، مع انخفاض ملحوظ بداية من الغد.

مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة:

تتكاثر السحب اليوم على مناطق سبها والجفرة وما جاورها، مع خلايا رعدية وفرصة لسقوط أمطار.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية ثم غربية معتدلة السرعة، تتحول غدًا إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة: بين (33-37) م°، مع تراجع تدريجي يوم الغد في الحمادة والجفرة.

مناطق الواحات (السرير، تازربو، الكفرة):

السماء ستكون صافية إلى قليلة السحب، مع تكاثر السحب على جالو والواحات يوم الغد مع احتمال لسقوط أمطار خفيفة.

الرياح: متغيرة الاتجاه، تتحول تدريجيًا من يوم الغد إلى غربية ثم شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على الواحات.

درجات الحرارة: بين (31-35) م°، مع تراجع بسيط بداية من الغد، ويكون ملحوظًا يوم السبت.

المناطق الغربية: من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في منتصف الأسبوع المقبل.