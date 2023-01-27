تحذيرات من بيع أصول شركة «مليته» لصالح «إيني» الإيطالية

حذرت مبادرة القوى الوطنية الليبية، الخميس، من بيع أصول من شركة “مليته” للنفط والغاز لصالح شركة “إيني” الإيطالية.

وبحسب ما ذكرت المبادرة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فإن حكومة الوحدة الوطنية التي وصفتها بحكومة الفساد تسعى في آخر أيامها هي والمؤسسة الوطنية للنفط لترتيب ديون على شركة “مليته” تُقدر بتسعة مليارات دولار لصالح شركة “إيني” الإيطالية، وذلك بسبب عدم قدرة شركة “مليته” على دفع حصة شركة “إيني” من الإنتاج.

وأشار البيان إلى أن ما وصفها بحكومة الفساد ستقوم ببيع أصول من شركة “مليته” لصالح شركة “إيني” ومنحها امتيازات أخرى مقابل هذا المبلغ، والذي يمكن تعويضه خلال سنة من الإنتاج.

وأضاف البيان: “باختصار هم يبيعون ليبيا بأبخس الأثمان قبل أن يرحلوا.. وأخيرا أصبح لدينا خديوي ليبيا.. وإن غدا لناظره قريب”.

هذا وتعتزم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، زيارة ليبيا، السبت المقبل، على رأس وفد يضم وزيري الخارجية أنطونيو تاياني والداخلية ماتيو بيانتيدوسي، بحسب ما أفادت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن مصادر قوله، أن زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية “تشمل عدة توقفات ولقاءات مؤسسية مختلفة مع القادة الليبيين”.

وفي نفس اليوم، يمكن توقيع اتفاقيات نفطية جديدة بين “إيني” والمؤسسة الوطنية للنفط، وفقاً لوكالة “نوفا”.