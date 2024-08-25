تحذيرات من تأثير أزمة المركزي على المبادلات الاقتصادية مع تونس

حذر رئيس مجلس الأعمال التونسي الليبي عبد الحفيظ السكروفي من تأثيرات أزمة مصرف ليبيا المركزي على المبادلات الاقتصادية مع تونس، معربا عن قلقه من استمرار هذه الأزمة.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية “وال” عن السكروفي قوله، إن الاعتمادات المستندية المفتوحة لدى البنوك لتسيير صفقات تجارية متوقفة منذ بداية أزمة مصرف ليبيا المركزي.

وأشار رئيس مجلس الأعمال إلى أن تأخر صرف الموازنة الليبية وتتالي الأزمات يمكن أن يعرقل أهداف زيادة المعاملات الاقتصادية بين البلدين.

كما لفت السكروفي إلى أن انسيابية السلع والأفراد بين تونس وليبيا تحسنت في الفترة الأخيرة بعد إعادة فتح معبر رأس إجدير الحدودي وتهيئته بعد فترة إغلاق استمرت أكثر من 3 أشهر.

ونوه رئيس مجلس الأعمال التونسي الليبي بأن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تقتضي إزالة كلّ العراقيل بما في ذلك المتعلقة بحركة الأموال بين البلدين، مشدداً على ضرورة رفع القيود على حركة الأموال للأنشطة التجارية التي تتم عبر الحدود البرية.